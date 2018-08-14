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Yaramazlara biraz batar!

Brunson’ın avukatından yeni başvuru: Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılsın

 

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmal Cem Halavurt, müvekkili adına ikinci kez mahkemeye başvurdu.

Avukat Halavurt, üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde, rahip hakkındaki ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

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İlkinde reddedilmişti

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

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Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi daha önce mahkemece reddedilmişti.

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