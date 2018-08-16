Brunson’ın avukatı: Ev hapsini gerektirecek sağlık sorunu yoktu, karar siyasi

Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsine alınmasını gerektirecek bir sağlık probleminin olmadığını ve kararın ‘siyasi’ olduğunu savundu.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Halavurt, tahliye talebinin dün ikinci kez reddedildiğini hatırlatarak, “Davanın asıl mahkemesine dilekçe verdik. Reddedip bir üst mahkemeye gönderdi. Yarın veya öbür gün bir karar çıkar” dedi.

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Hukuken delil yetersizliği nedeniyle tahliye beklendiğini belirten avukat, “Delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hukuken böyle olması gerekir. Tahliyesinin yanı sıra adli kontrol hükümlerinin de kaldırılması gerekir. Memleketine dilediği gibi gidip gelmesi gerekir” diye konuştu.

Brunson’un ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilerek ev hapsine alınmasına değinen avukat, kararın ‘siyasi’ olduğunu söyledi.

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Halavurt şöyle devam etti: “Ev hapsine alınmasını gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ev hapsi kararı tamamen siyasidir. Duruşmada bir ağlama krizi geçirmişti ve bunun cezaevi koşullarının getirdiği psikolojik yıpranma nedeniyle olduğunu mahkemeye iletmiştik ancak sağlık sorunları nedeniyle bir tahliye veya ev hapsi kararı talebimiz olmadı.”

İki kez ret

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi iki kez mahkemece reddedilmişti.