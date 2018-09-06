Brunson savcısının değişmesine Bakan Gül’den açıklama: Rutin işlem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pastör Brunson davasının savcısının değiştirilmesiyle ilgili olarak “Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. Davanın savcısı değil, iddianameyi hazırlayan savcı değişti. Bu rutin bir işlemdir” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün Pastör Brunson davası ve MHP’nin af talebine ilişkin, açıklamalarda bulundu. Pastör Brunson davasının savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri değerlendiren Adalet Bakanı, söz konusu işlemin rutin bir iş bölümü olduğunu belirtirken, davanın savcısının değil, iddianameyi hazırlayan savcının değiştiğini söyledi. Gül, “Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür” dedi.

ABD-Türkiye ilişkilerinin krize girmesine neden olan pastör, 25 Temmuz’da tahliye edilerek İzmir’de ev hapsine alınmış, ancak bu ABD’yi tatmin etmemiş, Beyaz Saray Türkiye’ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Reklam

“Afla ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur”