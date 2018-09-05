Pastör Brunson soruşturmasını yürüten savcının görev yeri değişti

Türkiye’yle ABD arasında gerilime neden olan pastör Andrew Brunson hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı Berkant Karakaya’nın görev yerinin değiştirildiği bildirildi.

Karakaya, İzmir savcılığının aldığı karar doğrultusunda terör ve örgütlü suçlar savcılığından alınarak, bilişim suçları bürosu savcılığında görevlendirildi.

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Brunson hakkında iddianamede, rahibe ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’ suçlamaları yöneltilmişti.

Brunson’a ilk suçlamadan 15, ikinci suçlamadan da 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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ABD-Türkiye ilişkilerinin krize girmesine neden olan pastör 25 Temmuz’da tahliye edilerek İzmir’de ev hapsine alınmış, ancak bu ABD’yi tatmin etmemiş, Beyaz Saray Türkiye’ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.