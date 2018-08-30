Brunson iddianamesinden: Misyonerlik var, telefonundan maklube videosu çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi.

Brunson’a ait telefonda ‘FETÖ’ evlerinde sıklıkla yenildiği bilinen maklube adlı yemeğin videosunun tespit edildiği de öne sürüldü.

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Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 25 Temmuz’da sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

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Brunson hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi yargılandığı yerel mahkeme ve üst mahkeme tarafından birden fazla kez reddedilmişti.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, iddianamede Brunson’a ait bir adet Sandisk marka 128 GB kapasiteli USB bellekteki klasörün içinde bulunan bir dosyanın 2 Mart 2016 tarihinde değiştirildiği, izlenen bu dosyada bir dini ayin sırasında duvara projektör ile verilen görüntüde ‘Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi’ (Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar) yazdığı, aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa’nın hayatının anlatıldığı ve çarmıha gerildiği filmini fakir bir ailenin evinde projektör ve ses sistemini kurarak erkeklere izlettirdikleri öne sürülüyor.

İddianamede, Brunson’a ‘Mehmet’ adlı kişi tarafından gönderilen sesli mesajda ‘Kürtlerin Hıristiyanlaştırılmasından ve karşılaşılan sorunlardan’ bahsedildiği, ‘misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin Suruç ilçesinde zayıf kaldığı’, ‘bu faaliyetlerin güçlendirilmesi görevinin‘Agit’ isimli bir şahsa ait olduğu’ yer aldı.

Hıristiyan Kürtlerin Kobani’ye gittikleri ve bundan memnuniyetle bahsedildiği öne sürüldü.

İddialar arasında, ‘Suruç’ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi’ gerektiği, ‘Hıristiyanlığa inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade edildiği’, bunun sağlanması durumunda ‘Suruç içinden Kobani’ye yardımın artacağı’ da yer aldı.

Suçlamalar arasında, Brunson tarafından gönderilen bir fotoğrafa da yer verilirken, Brunson’un bulunduğu fotoğrafta ‘Agit’ olarak bilinen şahsın olduğu, bu kişinin boynunda sarı, kırmızı, yeşil renkte fular olduğu ve çok sayıda çocuğun bulunduğu yerin çadırkent olabileceği iddia edildi.

Görüntünün ‘misyonerlik görüntüsü altında illegal faaliyet içerebileceği’, ‘Jacqueline’ olarak kayıtlı kişinin gönderdiği mesajda ise maklube yemeği videosunun tespit edildiği öne sürüldü.