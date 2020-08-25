‘Brunson için minnettarız’ diyen Trump: Erdoğan’la birkaç konuşmada anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok iyiydi” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump, Cumhuriyetçi Parti kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray’da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan altı vatandaş ile bir söyleşi düzenledi.

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Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump’ın misafirleri arasında, Brunson da vardı.

Aynı gün ülkesine dönmüştü

Darbe girişiminin ardından eşiyle birlikte gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, pastör sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Brunson davada üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak yattığı süre göz önüne alınarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılarak tahliye edilmişti. Pastör aynı gün ülkesine dönmüştü.

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O dönem, Brunson’ın hapsedilmesi nedeniyle ABD’yle yaşanan gerilim ve bunun sonucunda ortaya çıkan kur şokuyla hatırlanıyor.

‘Erdoğan çok iyiydi’

“Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi” ifadesini kullanan Trump, Brunson’ın suçsuz olduğunu savundu.

Trump, “Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın” diye konuştu.

Brunson ise bunun üzerine, “Türk halkını seviyoruz” ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.