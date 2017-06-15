Bruma’nın vedası: Belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transfer olan Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Bruma, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

‘Kendimi hep evimde hissettim’

Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, Galatasaray’a geldiğinde henüz 18 yaşında olduğuna dikkat çeken Bruma şöyle devam etti: “İnsan hayatının en önemli dönemlerinden biri… Futbol sahasında gelişirken aslında insan olarak da başka birine dönüşecektim. Sizinle, Galatasaray’la büyüyecektim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi hep evimde hissettim. Kulüpteki herkes beni, evin küçük çocuğu gibi sahiplendi. Beni çok severlerken, duydukları saygıyı da bana her zaman yansıttılar. Bu benim için tarif edilemez bir lütuf.”

‘Hayatınızda yer almak benim için onurdu’

Sarı-kırmızılı kulüpte birlikte çalıştığı başkanlara, yöneticilere, tüm profesyonellere, kulüp çalışanlarına, “Hayatımda daima çok önemli bir yerde kalacak” dediği tercüman Mert Çetin’e ve Galatasaray taraftarına teşekkür eden Portekizli futbolcu “Bana çok şey kattınız. Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim. Önümde yeni bir serüven var, Red Bull Leipzig’de kalbinizin benimle olacağını biliyorum. Benim de kalbim sizinle olacak. Hayatını ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim. Ama o güne kadar Galatasaray’ı bir taraftar olarak destekleyeceğim. Hayatınızda yer almak benim için onurdu, kendinize çok iyi bakın” ifadelerini kullandı.