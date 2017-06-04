Bruma’nın RB Leipzig’e transferinde resmi açıklama bekleniyor: 12.5 milyon avro bonservis, 2.5 milyon avro ‘bonus’

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma’nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transferinde sona gelindi.

İki kulüp arasında 12 milyon 500 bin avro bonservis (yaklaşık 50 milyon lira) ve 2 milyon 500 bin avro (yaklaşık 10 milyon lira) bonus karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 22 yaşındaki oyuncu bu sabah Almanya’da sağlık kontrolünden geçti.

‘Birkaç gün içinde imzayı atacak’

Transfere son noktayı koymak için dün İstanbul’a gelen RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, “Bruma ve Galatasaray’la görüşmelerimiz olumlu geçti. Bugün sağlık kontrolünden geçti. Birkaç gün içinde imzayı atacak. Özellikle geçiş oyunlarında ortalamanın üzerinde bir hızı var. Bu da bizim ilgimizi çekti” diye konuştu.

Bruma, 2013/14 sezonu transfer döneminde Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da bonuslarla birlikte 13 milyon avro (yaklaşık 52 milyon lira) karşılığında sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katılmıştı.

İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Galatasaray bonservis bedeli olarak alacağı 12.5 milyon avronun yüzde 25’ini Lizbon ekibine ödeyecek.

Taraftarla vedalaştı

Dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında son kez Galatasaray formasını giyen Portekizli futbolcu, Japonya J-League ekiplerinden Vissel Kobe’ye transfer olan Lukas Podolski’yle birlikte tribüne çıkarak taraftarlarla vedalaşmıştı.