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Bruma’nın RB Leipzig’e transferi resmen açıklandı: 12.5 milyon avro bonservis, 2.5 milyon avro ‘bonus’


Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma’nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transferi resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 12 milyon 500 bin avro bonservis (yaklaşık 50 milyon lira) ve 2 milyon 500 bin avro (yaklaşık 10 milyon lira) bonus karşılığında RB Leipzig’le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

RB Leipzig de Portekizli oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bruma, 2013/14 sezonu transfer döneminde Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da bonuslarla birlikte 13 milyon avro (yaklaşık 52 milyon lira) karşılığında sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katılmıştı.

İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Galatasaray bonservis bedeli olarak alacağı 12.5 milyon avronun yüzde 25’ini Lizbon ekibine ödeyecek.

 

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