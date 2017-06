Bruma’nın RB Leipzig’e transferi resmen açıklandı: 12.5 milyon avro bonservis, 2.5 milyon avro ‘bonus’

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma’nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transferi resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 12 milyon 500 bin avro bonservis (yaklaşık 50 milyon lira) ve 2 milyon 500 bin avro (yaklaşık 10 milyon lira) bonus karşılığında RB Leipzig’le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

RB Leipzig de Portekizli oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

+++BREAKING+++#DieRotenBullen have completed the signing of #Bruma from @Galatasaray! The attacking talent has agreed a 5-year contract ✍️ pic.twitter.com/Y6h8rJcNXX

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 14 Haziran 2017