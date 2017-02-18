‘Bruma bir hata yaptığı için İstanbul’da kaldı’ diyen Tudor: Dışarıdan bir komutan gibi görülüyor olabilirim

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, deplasmanda Rizespor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosuna almadığı Portekizli oyuncu Bruma’yı bir hatası nedeniyle İstanbul’da bıraktığını söyledi.

‘Dışarıdan bir komutan gibi görülüyor olabilirim’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine, “Bruma takımın çok önemli bir oyuncusu. Benim de sevdiğim bir oyuncu” diyen Tudor, şöyle devam etti: “Ama genç bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Bir hata yaptı, o yüzden İstanbul’da kaldı. Ama pazartesiden itibaren bizimle beraber olacak yine. Dışarıdan bir komutan gibi görülüyor olabilirim. Asabi, biri sözünü dinlemezse hemen onu kadro dışı bırakacak ya da gönderecek birine mi benziyorum bilmiyorum ama doğru değil. Oyuncular kendi işini, hocalar da kendi işlerini yapmalı. Hepimizin üstünde de kulüp var.”

‘Doğru yoldayız’

Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçta oyuncularının gayretinden memnun olduğunu belirten Hırvat teknik direktör, şunları söyledi: “Rizespor da elinden geleni yaptı. Duran toptan gelen bir golle maç 1-1 sona erdi. Galip gelmediğiniz zaman mutlu olamazsınız. Oyuncuların gösterdiği mantaliteden mutluyum. Defansa yoğunlaşmıştık. Bugün baktığımızda 10 kişi savunma yapan bir Galatasaray vardı. İçeride oyuncularıma da söyledim. Doğru yoldayız.”