Brüksel’de kamusal alanda içki yasağı

Belçika’nın başkenti Brüksel’in merkezinde gece yarısından sabah 06:00’ya kadar içki yasağı uygulanacak.

Fotoğraf: Wil Stewart, Unsplash

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Brüksel belediye meclisi, pazartesi akşamı yaptığı oturumda, yaya bölgesi ve çevresinde içkinin yasaklanmasıyla ilgili düzenlemeyi onayladı.

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Karar, kent merkezinde içkiye bağlı ‘gürültü, kirlilik, şiddet ve hırsızlık gibi kamu güvenliğini ihlal eden’ çok sayıda şikayet nedeniyle alındı. Yasak kararı yeni düzenlemeye göre 1 Şubat 2020’de yürürlüğe girecek. Resmi makamların izniyle düzenlenen kutlamalar ile spor ve ticari etkinliklerde içki tüketimi serbest olacak.

Yasak, Menkul Kıymetler Borsası çevresindeki cadde ve sokaklar ile Fontainasplein’den De Brouckèreplein’e kadar uzanan bütün bölgeyi kapsayacak. Aynı zamanda merkezdeki Anspachlaan’ın yan sokakları ve paralelindeki Kleerkopersstraat ve Zuidstraat ve Muntplein’de de içki kullanımı yasak olacak.

Yasağı ihlal edenler 350 avro (yaklaşık 2 bin 220 lira) para cezasına çarptırılacak. İçki yasağı altı aylık denemenin ardından 1 Ağustos 2020’de yeniden değerlendirilecek. Yasağın deneme amaçlı 1 Ocak’ta başlaması planlanmıştı. Ancak Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, uygulamanın 1 ay ileri alındığını açıklamıştı.