Brüksel’de ‘bıçaklı’ referandum kavgası: En az üç kişi yaralandı

Türkiye’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’deki büyükelçiliğindeki oy verme işlemi sırasında kavga çıktı, en az üç kişi yaralandı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre olay büyükelçilik çevresine asılan ‘Evet’ afişi ve pankartlarını protesto eden bir grup ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler arasında kavga çıktı.

Brüksel polisine olay sırasında en az 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Brüksel Savcılığı, olaya ilişkin yarın kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurdu.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi yurtdışında yaşayan seçmenler için geçen günlerde başlamıştı.