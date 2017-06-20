Brüksel metro istasyonunda patlama: Canlı bomba yelekli kişi etkisiz hale getirildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’in merkezindeki tren istasyonunda canlı bomba yeleği giymiş bir kişi etkisiz hale getirildi.

Saldırganın üzerindeki bomba, fünyeyle patlatıldı.

Durumun kontrol altına alındığını açıklayan Brüksel polisi, merkez istasyonun patlama sonrası boşaltıldığını duyurdu.

Patlamanın ‘terör saldırısı’ olup olmadığının yanısıra ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BBC’nin aktardığına göre Belçika basını, görgü tanıklarına dayanarak, saldırganın bomba bağlı bir kemer taktığı ve üzerindeki yelekten kablolar sarktığını duyurdu. Görgü tanıklarına göre, saldırgan patlama öncesi “Allahuekber” diye bağırdı.

Belçika basınına konuşan bir savcı, “Sırt çantası ve patlayıcı bağlı kemer taşıyan bir kişi Merkez İstasyonu’nda vurularak öldürüldü. Bu kişinin askerlerin dikkatini çekmesi üzerine patlayıcılarını patlattığı anlaşılıyor” dedi.