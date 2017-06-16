Brüksel kulisi: ‘FETÖ’ konusunda duruş ciddileşti, Ankara’dan dosya istendi

Avrupa Birliği’nin (AB) son dönemde ‘FETÖ’ konusunda daha ciddi duruş sergilediği ve konuyla ilgili Ankara’dan kanıtlar içeren dosya göndermesini istediği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre terörle mücadele konusunda adım atmak için Türkiye ve AB’nin, bir ay içinde üst düzey bir ‘terörle mücadelede diyalog’ toplantısı yapacak.

İki tarafın siyasi direktörleri önceki gün Brüksel’de bir araya gelerek ikili gündem maddelerini masaya yatırdı.

Görüşmede, IŞİD’le mücadelenin yanısıra, PKK sembollerinin Almanya’yla birlikte diğer AB ülkelerinde yasaklanması da gündeme geldi.

Bu uygulamanın AB geneline genişletilmesi için çalışma yapıldığını belirten diplomatik kaynaklar, Brüksel’in son dönemde ‘FETÖ’ konusunda daha ciddi duruş sergilediğini ve Ankara’dan konuyla ilgili kanıtlar içeren dosya göndermesini istediği belirtti.

Vize serbestisi için diyalog başlatmak için Ankara’nın kriterleri tamamlamasını bekleyen Brüksel’in önceliği, terörle mücadele yasasında yapılacak değişiklikler.