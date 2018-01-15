Brüksel kulisi: AB, Türkiye için ‘B planı’ hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye B planı mı geliyor’ tartışmaları başladı.

Türkiye bu planı reddederken, AB’nin ise ‘tam üyelik olan A planı içinde kalıp proaktif işbirliği şeklinde bir B planı oluşturmaya’ çalıştığı belirtildi.

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Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre, Türkiye için AB üyeliği yerine stratejik ya da imtiyazlı ortaklığa dayalı ‘B Planı’ vurguları yoğunlaştı.

Brüksel’deki Türkiye konusuna hakim AB yetkililerinin bu planla ilgili verdikleri ana mesajları şu şekilde:

Statü değişikliği yok

Türkiye’nin statüsünde herhangi bir değişiklik yok. Her ne kadar kronik bir ilerlememe durumu olsa da Türkiye, AB’yle katılım müzakereleri yürüten bir aday ülke. Bunu değiştirmeye yönelik alınmış resmi bir karar ya da bu yönde bir hazırlık en azından şimdilik yok.

Müzakere süreci Türkiye’ye bağlı

Türkiye’nin hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanında mevcut tavrını koruması halinde tıkanıklığın aşılmasının imkânı yok. Türkiye, AB adaylığına bağlı yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmediği sürece müzakerelerde ilerleme olmayacak.

B planı

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şu aşamada iki tarafın da tek taraflı olarak masadan kalkma niyeti yok. Müzakere süreci bağlamında mevcut durumun sürdürülebilirliği olmadığından iki tarafın da yararına olacak alanlarda daha yakın işbirliği çerçevesinde somut adımlar atılabilir. Üyelik sürecinin koparılmasından yana olan ülkelerin varlığı bir gerçek. Tam kopuş halinde Türkiye için benzer bir sürecin yeniden başlatılması pratikte imkansız olacağından şu aşamada yeni adımların mevcut statü değiştirilmeden atılmasına çalışılıyor. İlişkilerin statüsünü ve formatını radikal şekilde değiştirmek için Türkiye’nin de ikna olması gerekir. Son açıklamalar üyelik dışında statü kabul etme niyetinde olmadıklarını gösteriyor.

Sekiz alan

Türkiye ile sekiz alanda işbirliği seviyesi artırılabilir. Bu alanlar, dış politika, güvenlik, terörle mücadele, göç, insani yardım, enerji, ulaştırma ve ekonomik ilişkiler.