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Yaramazlara biraz batar!

Bruce Lee’nin kızından Kung-Fu ustasının fotoğrafını izinsiz kullanan restoran zincirine 30 milyon dolarlık dava

Çin kökenli ABD’li oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, Çin’deki bir fast food zincirine babasının fotoğraflarını izinsiz kullanarak tanıtım yaptıkları gerekçesiyle dava açtı.

Bruce Lee, Ejder Kalesi (Enter The Dragon) filminin setinde. Fotoğraf: www.brucelee.com

Ailenin yönettiği ‘Bruce Lee Enterprises’ adlı firmanın 1973’te ölen Kung-Fu ustasının imza, logo ve fotoğrafını taşıyan ürünlerin isim hakkına sahip olduğunu belirten Shannon Lee, “İzinsiz kullandılar. Derhal kaldırmalarını istiyoruz. 30 milyon dolarlık tazminat davası açtık” dedi.

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1990’da kurulan ve Çin’de 600’ü aşkın şubesi bulunan ‘The Real Kungfu’ adlı restoran zinciri ise yerel yönetimden logoyu kullanmak için izin aldıklarını savundu. Çin’in sosyal medya sitesi Weibo aracılığıyla açıklama yapan şirket yönetimi, 15 yıldır logoyu kullandıklarını ifade ederek, “Bu kadar yıl sonra dava açılmasına şaşırdık” mesajını paylaştı.

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