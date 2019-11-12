Brokoliden nefret etmek genlerinde var!

ABD’deki Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanlarının araştırması, brokoli ve Brüksel lahanası başta olmak üzere bazı sebzelerden nefret etmenin nedeninin genlerde gizli olabileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: cms.qz.com

BBC’deki habere göre bir genin değişime uğramış halini taşıyanlar belirli sebzeleri, özellikle de yeşil olanları ağzına götürdüğünde, ‘günlerini mahveden bir acı tat’ alıyor. Araştırma sonuçları, günlük beslenmelerine yeteri kadar sebze koyamayanların durumunun genetik yapılarından kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Genin bu versiyonu kahve, bira ve siyah çikolata gibi tatlardan hoşlanılmamasına da neden oluyor.

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Araştırma ekibinin başındaki Dr Jennifer Smith, “Herkeste TAS2R38 geninin iki kopyası var. Bu iki kopyanın mutasyona uğramış ‘AVI’ adı veya ‘PAV’ adı verilen versiyonunu taşıyanlarda bazı tatlara karşı özel bir hissiyat oluşuyor. Bu tatlar özellikle yeşil sebzeler onlara acı geliyor” dedi.

Ekip arkadaşlarıyla genin değişime uğramış hallerini taşıyan 175 kişinin ‘tat alma’ duyularını inceleyen Smith, araştırma sonuçlarını ABD Kalp Birliği’nin toplantısına katılan bilim insanlarına anlattı.