Britney Spears’in şarkıları Broadway müzikalinde

ABD’li şarkıcı Britney Spears’in şarkıları New York kentinde sanatın kalbinin attığı Broadway’de sanatseverlerle buluşacak ‘Once Upon A One More Time’ adlı müzikal komedide kullanılacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’daki habere göre Pamuk Prenses, Külkedisi gibi masal kahramanlarının kurduğu bir kitap kulübünün öyküsünü konu alan müzikalde ünlü şarkıcının 23 şarkısı yer alacak. Bu yıl kasım ayında Chicago kentinde dünya prömiyeri yapılacak müzikal önümüzdeki yıl Broadway’de sahnelenecek.

37 yaşındaki Spears duygularını şöyle ifade etti: ”Şarkılarımın birlikte büyüdüğüm masal kahramanlarının yer aldığı bir müzikalde seslendirilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Bir rüyam gerçek oldu.”

Jon Hartmere’in imzasını taşıyan ‘The Upside Bare’ adlı kitaptan esinlenerek kaleme alınan müzikali Kristin Hanggi yönetecek.