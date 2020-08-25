British Museum, köle sahibi kurucusunun büstünü kaldırdı

British Museum, köle sahibi kurucusu Sir Hans Sloane’un büstünü kaldırarak sömürgecilikle bağlantılarıyla yüzleşmek istediğini bildirdi.

Fotoğraf: Wikimedia

Kurumun direktörü Hartwig Fischer, Sir Hans Sloane’in Britanya İmparatorluğu hakkındaki çalışmalarını anlatan eserlerinin ve büstünün güvenli bir bölüme kaldırıldığını açıkladı.

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Daily Telegraph’a konuşan Fischer, “Onu kaidenin dışına ittik. Hiçbir şeyi saklamamalıyız. Bilgi iyileştirmededir” dedi.

Müzenin küratörleri, kararda, George Floyd’un mayıs ayında ABD’de ölümünün ardından tüm dünyada ırksal eşitsizliğe karşı patlak veren ‘Black Lives Matter’ hareketinin de payı bulunduğunu aktardı.

1660’ta İrlanda’da doğmuş bir doktor olan Sloane, koleksiyonunun bir kısmını Jamaika şeker plantasyonlarındaki köleleştirilmiş emekten finanse etti. Bu koleksiyon, daha sonra British Museum haline gelen oluşumun başlangıç noktasıydı.

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Fischer’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Tarih söz konusu olduğunda dürüstlüğe bağlılık; paylaşılan, karmaşık ve bazen de çok acı dolu tarihimizi yeniden yazmak amacıyla kesinlikle çok önemlidir. British Museum kendi tarihi, imparatorluk tarihi, sömürgecilik tarihi ve ayrıca kölelik tarihi üzerine çalışmalarını hızlandırdı ve genişletti. Bunlar, doğru bir şekilde ele alınması gereken konulardır. Kendi tarihimizi anlamalıyız.”

British Museum’un kurucusunun büstünün kaldırılması, Floyd’un ölümüyle tetiklenen ırkçı geçmişle ilgili daha geniş kapsamlı bir hesaplaşma zincirinin bir parçası.

Haziran ayında, Britanya’nın Bristol kentindeki protestocular 17. yüzyıl köle tüccarı Edward Colston’ın heykelini devirirken, kampanyacılar Cecil Rhodes’un heykelini Oxford kolejinin dışına kaldırma çağrısında bulunmuştu.