Britanya’ya akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

Türkiye’den Britanya’ya yerleşmek için Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapanların sayısı son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Fotoğraf: Reuters

Anlaşmanın geleceği belirsiz

1961 tarihli Ankara Anlaşması (ECAA Agreement) uyarınca Britanya hükümeti, Avrupa Birliği’yle (AB) işbirliği anlaşması imzalamış ülkelerin vatandaşlarına iş kurma izni verebiliyor. Romanya ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu bazı diğer ülkelerin AB’ye katılması sonrası bu haktan yalnızca Türk vatandaşları yararlanıyor.

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Bununla birlikte Britanya’nın AB’den çıkma süreci nedeniyle anlaşmanın daha ne kadar uygulamada kalacağı belirsiz bir hal aldı.

Anlaşma çerçevesinde Britanya’ya yerleşenlerin sayısında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından artış gözlenmişti.

Britanya İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler rakamların katlandığını gösterdi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205’di. 2016 rakamı ise 3 bin 560’ydı.

Bu rakamlar 2018’de 2017’ye göre yüzde 46, 2016’ye göre yüzde 113 artış anlamına geliyor.