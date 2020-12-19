Britanya’nın tespiti: Covid-19 mutasyon geçirdi, yüzde 70 daha hızlı bulaşıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede son dönemdeki vaka artışının, corona virüsünün daha hızlı bulaşmasına olanak sağlayacak şekilde mutasyon geçirmesinden kaynakladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başbakan, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemde görülen vaka artışına neden olan mutasyonla, virüsün yüzde 70’e kadar daha bulaşıcı olabileceğini dile getirdi.

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Her ne kadar mutasyon nedeniyle virüs daha hızlı bulaşsa da hastalığı ağırlaştırdığı ya da daha ölüm oranını yükselttiğine dair bir kanıt elde edilemedi.

Ayrıca, vaka artışı nedeniyle, başbakanın andığı bölgelerde önlemler de sıkılaştırıldı. “Savunma yöntemimiz değişmeli, başka seçenek yok” diyen Johnson’un duyurduğu yeni kısıtlama seviyesinde, gıda satılmayan mağazalar ile spor salonlarının kapatılması öngörülüyor.

Öte yandan, yüksek riskli bölgelerde halkın Noel nedeniyle birbirine misafirliğe gitmesine izin verilmeyecek. Kısıtlamalar ay sonuna kadar geçerli olacak.