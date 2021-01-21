Britanya’nın en yaşlı tek yumurta ikizlerini Covid-19 ayırdı: Biri hayatını kaybetti, diğeri taburcu oldu

Britanya’nın en yaşlı tek yumurta ikizlerinden Doris Hobday, 96 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kardeşi Lilian Cox ise hastanede iki haftalık Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıkları kasaba nedeniyle ‘Tipton İkizleri‘ olarak anılan kardeşler bu ayın başında arka arkaya test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Aile, aynı hastanede tedavi gören kardeşlerden Doris Hobday’in hastaneye kaldırılmasınında birkaç gün sonra, 5 Ocak’ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatlarının çoğunu birlikte geçiren, evlendikten sonra aynı sokakta yaşayan ve aynı bira fabrikasında çalışan ikizler katıldıkları televizyon programlarında pozitif tavırlarıyla ülkenin sevgisini kazanmıştı.

Aile, Covid-19’a kadar sağlıkları yerinde olduğu belirtilen kardeşlerin 100 yaşına kadar yaşamak konusunda kararlı olduğunu anlattı.

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İkiz kardeşinin ölümünü bir süre saklayan aile, Lilian Cox hastaneden taburcu olup tedavisine devam etmek üzere eve döndüğü gün acı haberi verebildi.

Doris Hobday çok sevdiği eşi ve Guinness birasıyla…

95’inci doğum günlerinde BBC’ye konuşan Cox, kız kardeşinin uzun yaşam sırrının seks yapmamak ve bolca Guinness içmek olduğunu söyleyerek herkesi güldürmüştü.

Doris Hobday’in 11 yıl önce kaybettiği 65 yıllık eşinin yanına defnedildiği belirtildi.