Britanya’nın ‘en sıkıcı adamı’: 9 bini aşkın bira kutusu biriktirmiş

Britanyalı koleksiyoner Nick West, 43 yılda 9 bini aşkın bira kutusu biriktirerek ülkedeki en büyük koleksiyonun sahibi oldu.

Fotoğraf: South West News Service

Daily Mail’deki habere göre 25 bin sterlin (yaklaşık 186 bin lira) değerindeki koleksiyonu West’in adını 2015’te ‘Britanya’nın Sıkıcı Adamları’ kitabına yazdırdı. İnternet üzerinden yapılan, ‘Sizce bu ülkenin en sıkıcı adamı kim’ sorusunun yöneltildiği ankette de Nick West birinci oldu.

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16 yaşından beri kutu toplayan 59 yaşındaki West, “Kutular çoğaldıkça onları eve sığdırabilmek için iki kez taşınmak zorunda kaldık” dedi.

Fotoğraf: South West News Service

Koleksiyonunun ilk parçalarının eşiyle tanıştığı partide içilen bira kutuları olduğunu anlatan West, “Kutuların hemen hepsi eşim Deborah’la içtiğimiz biraların kutuları. Çok sayıda markanın, bira çeşidinin, özel serilerin kutuları var” dedi.

2017’de emekli olana kadar pazarlamacı olarak çalışan West,“Yaşlanıyoruz büyük evden vazgeçip daha küçük bir eve taşınacağız” diyerek koleksiyonun büyük kısmını bir müzeye bağışlama kararı aldığını söyledi.