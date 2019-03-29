Britanya’nın Brexit Anlaşması üçüncü kez reddedildi

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May’in Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) için hazırladığı anlaşmayı üçüncü kez reddetti.

Fotoğraf: BBC

Çekilme anlaşması 344’e 286 oyla reddedildi. Başkent Londra’daki siyaset kulislerinde, anlaşmanın kabul edilmemesinin Brexit planlarını olduğundan daha karmaşık hale getirdiği konuşulurken, Muhafazakar Partili May sonucun Brexit sürecine olumsuz etkisi olacağını söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise May’e istifa çağrısı yaptı ve ülkenin seçime gitmesinin en doğru seçenek olduğunu dile getirdi.

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Konunun diğer muhatabı adına oylamayı değerlendiren Avrupa Konseyi Başkanın Donald Tusk da Twitter’da, “Avam Kamarası’nın AB’den çekilme anlaşmasının reddedilmesi nedeniyle 10 Nisan’da Konsey’i toplantıya çağırıyorum” yazdı.

Üçüncü kez reddedilen anlaşmada, serbest dolaşımın sona ermesi, AB ile Britanya arasında tek gümrük bölgesinin kurulması, ülkenin AB’den ayrılmasının ardından 21 aylık bir geçiş sürecine geçilmesi öngörülüyordu.

Yasal olarak Britanya’nın AB’den ayrılış tarihi 29 Mart’tı ancak AB’nin Brexit’in ertelenmesi talebine şartlı onay vermesi sonrası parlamento da ayrılık tarihini ertelemeyi kabul etmişti.

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AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde Britanya’nın 12 Nisan’da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit’in 22 Mayıs’a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

Britanya, mevcut koşullarda ya AB’den Brexit’in bir süre daha ertelenmesini isteyerek mayısta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB’den anlaşma olmadan ayrılacak.

