Britanyalılar sandık başında

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, daha önce aldığı disiplin cezaları infaz edilerek beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.