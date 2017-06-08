Britanyalılar sandık başında

Britanya’daki erken genel seçimde yaklaşık 47 milyon seçmen 650 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. (Fotoğraf: Hannah McKay/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili bir sanığa müebbet ve 69 yıl hapis cezası istendi.
Kırklareli’ndeki Istranca ormanlarında çevre ve şehircilik il müdürlüğünün bakır madeni arama sondaj çalışması için verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun yürütmesi durduruldu.
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, daha önce aldığı disiplin cezaları infaz edilerek beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.
Kadıköy’de geçen yıl hafriyat kamyonunun ezdiği üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümünde ‘asli kusurlu’ olarak gösterilen sekiz kişi hakkında İstanbul Valiliği ‘sorumlu olmadıkları’ gerekçesiyle yargılama izni vermedi.
AKP grup başkanvekili Mustafa Elitaş, ‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona çekileceğini söyledi.