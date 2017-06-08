Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Britanyalılar sandık başında


Britanya’daki erken genel seçimde yaklaşık 47 milyon seçmen 650 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. (Fotoğraf: Hannah McKay/Reuters)

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