Britanyalı vekilden elbisesinin omzu açıldı diye kendisini eleştirenlere tepki: Açık artırmayla satıp parayı derneğe bağışlayacak

Britanya’da, İşçi Partili milletvekili Tracy Brabin, parlamentodaki oturuma giderken giydiği, eleştirilmesine neden olan düşük omuzlu elbisesini açık artırmayla satma kararı aldı. Bu kararı, eleştirilere tepki olarak alan Brabin, elbiseden elde ettiği geliri bir derneğe bağışlayacağını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Brabin, pazartesi günkü oturumda, konuşmak için kürsüye gittiğinde omzu açıldı. Sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda kişi Brabin’i, elbisenin parlamento için uygunsuz olduğunu savunarak eleştirdi. Konu bulvar basınında da yer aldı.

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Brabin, kürsüye çağrılmayı beklemediğini, bileği kırık olduğu için kürsüye yaslanmak zorunda olduğunu o sırada elbisenin omzunun açıldığını açıkladı. Bir konsere gideceği için o gün o elbiseyi giydiğini belirten Brabin’in parayı ‘Girlguiding’ adlı genç kızlara destek amaçlı kurulan derneğe bağışlayacağı belirtildi.

Brabin, “Kadınlar dünyanın dört bir yanında giydikleri kıyafetler nedeniyle eleştiriliyor, hatta aşağılanıyor. Bunu bizzat gördüğüm için üzgünüm” diyerek elbiseyi açık artırmaya çıkarma kararını açıkladı.

Brabin, açık artırmayı duyururken ise “Basında ve kamuoyunda konu olduktan sonra yok satan ASOS marka elbisemi satıyorum. Kız çocukları ve genç kızlar lider olabilsin diye parayı Girlguiding’e bağışlayacağım” yazdı.