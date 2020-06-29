Uzmanlardan Covid-19’u atlatanlar için ‘travma sonrası stres bozukluğu’ uyarısı

Britanyalı bilim insanları, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) riski altında olduğunu vurgulayarak tarama yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başkent Londra’daki University College London’da (UCL) görevli ekibin başını çektiği, Covid-19 hastalarının yaşayabilecekleri psikolojik travmaları inceleyen çalışma grubunun açıklamasında, iyileşenlerde TSSB belirtisi olup olmadığının araştırılması istendi.

Reklam

Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Covid-19 hastalarının diğerlerine oranla daha büyük risk altında olduğunun da altı çizildi.

Geçmişte, salgınlarda hastalanan ve hastalığı ağır geçirenlerin yüzde 30’unun TSSB yaşadığının altını çizen bilim insanları, “Depresyon ve anksiyete de iyileştikten sonra sık görülen bir durumdu” dedi.

UCL’de görevli psikayatr Dr. Michael Bloomfield, ciddi bir hastalığa yakalanmanın, ölüm korkusu yaşamanın başlı başına ağır bir şey, travma nedeni olduğunu, Covid-19 salgınında hastaların izole edilip en yakınlarını bile görememelerinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Reklam

Bloomfield, “Bu insanlara destek olmalıyız. Zamanında müdahale edemezsek gelecekte daha ağır sonuçları olabilir” dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi’nin sözcüsü ise tedavi görüp iyileşenlerin aile hekimleri veya hastanedeki doktorlarından randevu alabileceklerini, gerekiyorsa psikolojik destek alabileceklerini söyledi.