Britanyalı uzman: Antikor testleri birkaç gün içinde hazır olabilir

İngiltere’de bulunan Imperial College’dan matematiksel biyoloji bölümü profesörü, epidemiyoloji uzmanı Neil Ferguson, Britanya’da salgının yavaşladığına dair bazı belirtiler gördüklerini söyledi.

Antikor testlerinin şu anda onaydan geçmek için son aşamada bulunduğu bilgisini veren Ferguson, “Testler haftalar sürmek yerine günler içinde hazır olabilir” diye konuştu.

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Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’un corona virüsü testleri geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Daha sonra Britanya Hükümeti Baş Tıbbi Danışman Prof. Dr. Chris Whitty de kendisinde virüs belirtileri olduğunu açıklamış, İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack de semptom gösterdiği için kendisini evinde karantinaya almıştı.

Britanya’da vaka sayısı şu ana kadar 19 bin 522, ölü sayısı ise 1228.