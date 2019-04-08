Britanyalı turist, Pompeii’den mozaik çalarken yakalandı

İtalyan polisi, antik Roma kenti Pompeii’deki bir mozaiğin küçük karolarını çalmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Britanya vatandaşı bir kadını gözaltına aldı.

Fotoğraf: Reuters

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte olan 20’li yaşlardaki kadın, koruma amaçlı konulan zincileri aştı ve yerdeki bir mozaikten birkaç karoyu kesmeye çalışırken yakalandı. Yetkililer, mozaikte 3 bin avroluk (19 bin 300 lira) hasar meydana geldiğini açıkladı.

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Geçen yıl polis, Pompeii’de iki Fransız turisti mermer ve topraktan yapılmış objeleri çalarken yakalamıştı. 2016’da ise ABD’li bir turist yerden mermer bir karoyu söküp götürmüştü.

Antik Roma kenti Pompeii ve orada yaşayan halk, 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucunda volkanik kül, toz ve lavlar altında kaldı.