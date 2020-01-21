Britanyalı rock grubu Queen’e özel madeni hatıra para basıldı

Britanya Krallık Darphanesi, Britanyalı rock grubu Queen için madeni hatıra para bastı.

Fotoğraf: Royalmint.com

Grubun gitaristi Brian May, özel yapım madeni parayı tanıttığı kısa bir video yayınladı: “Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi’nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var.”

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Fotoğraf: Planetrock.com

Grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury’nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May’in ‘Red Special’ model gitarı, baterist Roger Taylor’ın ‘Ludwig‘ marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon’un ‘Fender Precision’ model bas gitarı bulunuyor.

Queen will be celebrated with the launch of a commemorative coin collection; the first time a band has appeared on a UK coin!

Overseen by @DrBrianMay & Roger Taylor @officialRMT discover the official Queen UK commemorative coin at https://t.co/unxLMEUrCz pic.twitter.com/SZomYv0lQu — Queen (@QueenWillRock) January 20, 2020

Krallık Darphanesi’nden yapılan basın açıklamasında, madeni paradaki işlemeleri yapan Chris Facey’nin, grubun ünlü parçası ‘Bohemian Rhapsody’e saygı duruşu niteliğinde bir dizaynla, Freddie Mercury’nin piyanoda bastığı tuşları parçanın açılış notaları olarak dizayn ettiği belirtildi.

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Farklı fiyat ve ebatlarda hazırlanan seride, 5 sterlinlik (38,5 lira) gümüş madeni paranın fiyatı 13 sterlin, 28 gram altından yapılan versiyonu ise 2 bin 100 sterline satılıyor.

Özel yapım madeni para, Krallık Darphanesi’nin ileride çeşitliliğini artırmayı planladığı ‘Müziğin Efsaneleri’ serisinin ilk ürünü.