Britanyalı rock grubu Cream’in kurucularından davulcu Ginger Baker hayatını kaybetti

Britanyalı rock grubu ‘Cream’in kurucularından Britanyalı davulcu Ginger Baker pazar günü 80 yaşında hayatını kaybetti.

1968’de dağılan grup üyeleri, 2005’te yeninden bir araya gelerek dört gün üst üste Londra’daki Royal Albert Hall’da çalmışlardı. (Fotoğraf: Reuters)

Baker son zamanlarda sağlık problemleriyle uğraşıyordu. 2013 yılında ‘kronik obstruktif akciğer rahatsızlığı’ teşhisi konan davulcu, 2016’da da açık kalp ameliyatına girmişti.

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Son haftalarda yoğun bakımda olan müzisyenin pazar günü hayatını kaybettiğini yakınları sosyal medyada şu paylaşımla duyurdu: “Maalesef bu sabah Ginger’ı kaybettik. Son haftalarda bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

Baker’ın grubu Cream, iki senede 35 milyondan fazla satmıştı

9 Ağustos 1939’da Britanya’nın başkenti Londra’nın Lewisham semtinde dünyaya gelen Peter Edward Baker, genç yaşlarda caz davulcusu Phil Seaman’dan dersler almıştı.

1963’te kurduğu caz, ritim ve blues grubu ‘Graham Bond Organisation’la şöhret kazananan Baker, 1966 yılında gitarda Eric Clapton ve bas gitarda Jack Bruce ile birlikte dünya çapında tanınmalarını sağlayacak ‘Cream’ grubunu kurmuştu.

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Fotoğraf: Twitter @RockHistoryPix

Kızıl saçları nedeniyle ‘Ginger’ lakabıyla anılan Baker, 1966-68 yıllarında Cream’deki caz ve rock ritimlerini birleştiren sıra dışı davul tekniği ile müzisyenlerin ve dinleyicilerin hayranlığını kazanmıştı. Cream bu iki sene içinde müthiş bir başarı yakalayarak 35 milyondan fazla albüm satmasına rağmen, 1968’de grubun üyeleri dağılma kararı aldı.

37 yıl sonra 2005’te yeniden bir araya gelen grup üyeleri, Londra’daki tarihi Royal Albert Hall’da dört gün üst üste konser vermişti.

‘Yalnızca müthiş bir müzisyen değil, aynı zamanda bir öncüydü’

Baker’ın yaşamını kaybetmesi üzerine birçok müzisyen taziye dileklerini paylaştı.

Britanyalı müzik grubu ‘The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney şu paylaşımı yaptı: “Ginger Baker, mükemmel davulcu, çılgın ve sempatik bir adam. Nijerya’da kurduğu ARC Stüdyosu’nda ‘Band on the Run’ albümünde birlikte çalışmıştık. Yaşamını kaybettiğini öğrenmek beni üzdü. Anısı asla silinmeyecek.”

Rock grubu ‘Kinks’in önde gelen gitaristi Dave Davies ise şunları yazdı: “Ginger Baker yalnızca müthiş bir müzisyen değil, aynı zamanda bir öncüydü. Kendisiyle yıllar önce tanışmıştım, onu çok özleyeceğim”

ABD’li rock ve funk grubu ‘Red Hot Chili Peppers’ın bas gitaristi Flea’nin ise paylaşımı şu şekilde: “Enstrümanını özgürce çalıyordu. Sıra dışı bir müzisyendi. Ritimleri adeta gökyüzünden yeryüzüne indiriyordu.”