Britanyalı ressam Grant’ın 2 milyon avro değerindeki kayıp erotik çizimleri bir yatağın altından çıktı

Britanyalı ressam Duncan Grant’ın (1885-1978), 2 milyon avro (18.66 milyon lira) değer biçilen yüzlerce erotik çizimi bir yatağın altında bulundu.

Fotoğraf: BBC

Ünlü ressamın yaşadığı Sussex’teki çiftlik evi Charleston’ın koleksiyon müdürü Darren Clarke, ‘’Herkes resimlerin yok edildiğini düşünüyordu’’ dedi.

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1966’da Grant’ın, resimleri verdiği ressam arkadaşı Edward Le Bas öldükten sonra çizimlerin izine rastlanmadı. Ancak çoğunlukla erkeklerin cinsel ilişkilerini anlatan eserler elden ele gizlice aktarılıyordu.

Son olarak da 11 yıl önce mimar Norman Coates’un eline geçtiği ortaya çıktı. Coates, çizimleri nerede sakladığı sorusuna, ‘’Yatağın altında… Duruma uygun değil mi’’ yanıtını verdi. Coates, eserleri Charleston’a verdi.

Bloomsbury sanatçı, yazar ve düşünür grubunun üyesi Grant’ın, Britanyalı yazar Virginia Woolf’un kız kardeşi Vanessa Bell’den bir çocuğu vardı, ancak birçok erkekle de ilişkisi olmuştu. Bunlar arasında iktisatçı John Maynard Keynes ve aynı zamanda kuzeni olan tarihçi Lytton Strachey de bulunuyor.

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Grant, 1885’te, Britanya’da, erkeklerin eşcinsel ilişki yaşamasını suç sayan yasanın parlamentoda kabul edilmesinden yedi ay önce doğdu. Bu, 10 yıl sonra İrlandalı yazar Oscar Wilde’ı mahkum eden yasanın ta kendisiydi.

‘’Bunlar 1940’larda ve 1950’lerde, eşcinselliğin hala yasadışı olduğu bir zamanda yapıldı’’ diyen Clarke, 422 çizimin Charleston’da sergilenecek olmasına çok sevindiğini de sözlerine ekledi.