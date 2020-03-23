Britanyalı profesör: Gripte bir hasta 14 kişiyi, ‘corona’da 59 bin kişiyi hasta ediyor

University College London’da görevli yoğun bakım uzmanı profesör, grip ile corona virüsünü karşılaştırdı: Gripte hasta kişi toplamda 14 insanın enfekte olmasından sorumluyken, ‘corona’da bu sayı 59 bine çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

Üniversitenin insan sağlığı ve performansı enstitüsünün direktörü Hugh Montgomery’nin yaptığı değerlendirme, corona virüsünün ne kadar bulaşıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Reklam

Montgomery’nin değerlendirmesi şöyle:

“Normal girpte ben enfekte olduğumda ortalama 1.3-1.4 insana bulaştırıyorum. Bu kişiler de bir sonraki gruba bulaştırıyor, bu da ikinci kez bulaşım oluyor. Bu bulaştırma 10 kez olduğunda 14 grip vakasından sorumlu oluyorum. Corona virüsü çok ama çok bulaşıcı. Her vaka, üç kişiye bulaştırıyor. Böyle bakınca çok fark yok gibi görünse de her üç bulaşan da üç kişiye daha bulaştırdığında ve bu 10 katman halinde gerçekleştiğinde ben 59 bin insana bulaşmasından sorumu oluyorum.

Çoğu insan semptomları hafif yaşayacak ancak bulaştırmaya devam edecek. Bir kısmı hastalanıp bir sağlık kuruluşuna başvuracak. Hastanedeki kaynakları tüketecekler. Hastalığın ilerleyip ilerlemediği kontrol edilecek. İlerleyenler yoğun bakıma alınacak. İşler bu noktaya geldiğinde solunum cihazı, doktor, hemşire kaynağı sınırlı olduğu için olması gerektiği gibi sağlık hizmeti sağlanamayacak.

Reklam

Meseleyi küçümsemeden söyleyeceğim; işler çirkinleşecek, çok sayıda insan için korkunç olacak. Yine de az sayıda insan ciddi şekilde hasta olacak ve yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Ve biz bu insanları kurtarabiliriz.

Sadece şunu unutmayın; hasta olan insanlar için yapabileceğimiz en iyi şey onların yeterince yatak, sağlık personeline erişimi olmasını sağlamak. Kendinize bulaşmasını önemsemeyecek kadar sorumsuzsanız da unutmayın bu sizinle ilgili değil, herkesi ilgilendiriyor.”