Britanyalı profesör: Da Vinci eserlerini hiperaktif olduğu için tamamlayamamış

Ay başında ‘pençe el’ de denen, elde his kaybına neden olan kubital tünel sendrom nedeniyle bazı eserlerini tamamlayamadığı belirlenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin şimdi de hiperaktif olduğu için başyapıtlarını bitiremediği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’nın başkenti Londra’daki Kings College’ın öğretim üyelerinden Prof. Marco Catani, Rönesans’a damga vuran ünlü ressamın kısa adı ADHD olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olduğunu öne sürdü.

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Da Vinci’nin bu nedenle Mona Lisa (üstte) dahil bazı yapıtlarını yarım bıraktığını söyleyen Catani ünlü ressamın hayatından anekdotları, onunla ilgili yazılan metinleri özellikle de davranış biçimiyle ilgili olanları inceledi. Catani şunları söyledi: “Huzursuzluk ve daldan dala atlaması günümüzden 500 yıl önce tanısı konulamayan ADHD’den muzdarip olduğuna işaret ediyor. Modern çağ sendromunun Da Vinci’nin eserlerini bitirmekte zorlandığının nedeni olduğunu düşünüyorum. “

Papa 10’uncu Leone’nin notları dahil, Da Vinci’nin çağdaşı olan önemli isimlerin anı ve biyografilerini incelediğini belirten Catani şöyle devam etti: “Çocukluğundan beri bir işe uzun süre odaklanamayan bir yapısı var. ADHD’nin orijinal düşünce kreatiflik konusunda olumlu etkileri olabiliyor. Da Vinci’nin eserleri de bunun kanıtı. Tek olumsuz yanı sabredip işi tamamlamaması.”

Da Vinci, tamamlamadığı Mona Lisa tablosu üzerinde 1503-1519 yılları arasında çalışmıştı.