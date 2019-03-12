Britanyalı öğrenci, dünyayı bisikletle turlayan ‘en genç insan’ oldu

Liseden mezuniyetini kutlamak amacıyla yola çıkan 18 yaşındaki Britanyalı öğrenci Charlie Condell dünyayı tek başına bisikletle turlayan en genç insan oldu.

Fotoğraf: Twitter

Daily Mail’de yer alan habere göre Condell, 6 Temmuz 2018’de doğup büyüdüğü Bristol kentinden başladığı 28 bin 970 kilometrelik yolculuğu 249 günde tamamladı. Türkiye dahil 20 ülkeden geçen Condell, 11 Mart Pazartesi Günü Bristol’a döndü.

Reklam

Önce sadece Avrupa’yı turlamayı düşündüğünü sonra dünya turu yapma kararı aldığını söyleyen Condell, yolculuğu kendi birikimi ve oluşturduğu destek fonuyla finanse etmiş.

Condell’in Ekim 2018’de Avustralya’dayken bisikleti çalınmış :‘Queensland’de bir öğrenci yurdunda kalıyordum. Sabah kalktığımda bisikletim yoktu. Önce biri yerini değiştirdi sandım ama gerçek öyle değildi. Neyse ki çevremdekiler halime üzülüp bana kıyafet ve yeni bir bisiklet temin ettiler de yola devam ettim.”

Yolculuk sırasında geçtiği yerlerden Twitter paylaşımı yapan Condell, Türkiye’deyken de turunun 34’üncü gününde Zonguldak’ta çektirdiği bir fotoğrafını (üstte) paylaştı.

Reklam

Condell’dan önce dünyayı bisikletle yalnız turlayan en genç insan unvanı 2015’te 19 yaşındayken dünya turu yapan Britanyalı Tom Davies’e aitti.