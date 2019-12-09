Britanyalı müzisyen Osbourne’dan, Randy Rhoads’un çalınan gitarlarını bulana 25 bin dolar ödül

Britanyalı heavy metal grubu Black Sabbath’ın solisti Ozzy Osbourne, grubun eski gitaristi Randy Rhoads’un çalınan gitarlarını bulana 25 bin dolar (144 bin lira) ödül vereceğini açıkladı.

Britanyalı müzisyen Ozzy Osbourne, 2009 yılında ABD’de basın toplantısında (Fotoğraf: Reuters)

71 yaşındaki Britanyalı müzisyen Ozzy Osbourne, Instagram hesabından yaptığı çağrıda, grubun 1982’de uçak kazasında hayatını kaybeden ünlü gitaristi Rhoads’un 1963 yapım Harmony Rocket gitarı ve kendisi için Britanyalı müzik şirketi Marshall tarafından dizayn edilen özel yapım gitarı bulanlara 25 bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.

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Britanyalı gitarist Randy Rhoads (Fotoğraf: Reuters)

Osbourne, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Randy ve ailesi için bu denli önemli ve hatırası olan enstrümanların kayıp olması beni derinden üzüyor. Bu gitarların nerede olduğuna ilişkin bir bilgi verene ya da enstrümanları bana geri iade edene 25 bin dolar ödül vereceğim.”