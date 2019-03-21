Britanyalı küratör: Edvard Munch’ün ‘Çığlık’ında çığlık yok

Norveçli ressam Edvard Munch’ün ‘Çığlık’ adlı tablosu sanat tarihinin en ünlü yapıtlarından biri. Ancak, tabloya bakıp da çığlık atan birini görenler yanılıyor.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’daki habere göre ekspresyonist akımın temsilcilerinden Munch’ün eserlerinin yer alacağı, Britanya’nın başkenti Londra’da açılacak serginin küratörü Giulia Bartrum, tablonun Norveçli ressamın iç dünyasını yansıttığına dikkat çekti. British Museum’un ev sahipliği yapacağı, 11 Nisan’da açılacak sergi öncesinde yapıtla ilgili yorum yapan Bartrum, Munch’ün Norveç’in başkenti Oslo’daki gün batımından etkilendiğini söyledi.

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“Kan kırmızısı rengi gökyüzü onu fazlasıyla huzursuz etmiş. Bu yapıt tamamen ressamın psikolojisinin yansıması” diyen Bartrum yapıtın nükleer silahsızlanma gibi çok sayıda kampanya kullanıldığını anımsatarak şunları söyledi: “Görenlerin resimdeki figürün çığlık atan biri olarak yanlış yorumlamaları şaşırtıcı değil. Bu çok normal. Ama Munch kesinlikle kendi duygularını ifade ediyor ve toplumsal bir mesaj vermeye çalışmıyor. Zaten kendisi de yaşadığı süre içinde eserinin kontrolünden çıktığı kaygısını taşımış ki o dönemde reprodüksiyon yaygın değildi.”

‘Edvard Munch: love and angst’ adlı sergi 21 Temmuz’da sona erecek.