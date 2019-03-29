Britanyalı kadın 55 yaşında torununu dünyaya getirdi

Britanya’nın Coventry kentinde yaşayan 55 yaşındaki Emma Miles, doğuştan rahmi olmayan kızı için taşıyıcı annelik yaptı. 3.4 kilo ağırlığındaki kız bebeği dünyaya getiren Miles, torununu dünyaya getiren anneanneler listesine adını yazdırdı.

Fotoğraf: Galler Haber Sevisi

Daily Mail’deki habere göre iki çocuk annesi Miles, 31 yaşındaki kızı Tracey Smith’in anne olabilmesi için üçüncü kez doğum yaptı. Smith’in yumurta ve kocasının spermleri sayesinde tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyo Miles’ın rahmine nakledildi. Bebeği taşıyabilmek için 38 kilo veren Miles, 16 Ocak’ta Evie Sian Emma Smith’i sezaryenle dünyaya getirdi.

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Yaşadıklarını basına anlatan Miles, “Tracey’nin anne olamamasına çok üzülüyordum. Bir gün ona bebeği taşıyarak yardım edebileceğimi söyledim. İleri yaşıma rağmen sadece kızım için özel bir şey yapmaya odaklandım” dedi. İşine döndüğünü ve sağlığının iyi olduğunu belirten Miles, kızı ve damadı Evie’ye bir kardeş yapmak isterlerse bir kez daha taşıyıcı annelik yapmaya hazır olduğunun da altını çizdi.

Rahmi olmadığını 15 yaşında öğrendiğini anlatan Smith ise “O gün dünya başıma yıkılmıştı. Ama annem benim için öyle bir şey yaptı ki dünyam aydınlandı” diyerek duygularını ifade etti.

2016’da Yunanistan’da torununu dünyaya getiren 67 yaşındaki Anastassia Ontou dünyanın en yaşlı taşıyıcı annesi olmuştu.

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Tracey Smith’e konulan Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu tanısı ‘doğuştan rahim ve vajinanın belli bir kısmının olmaması’ şeklinde açıklanıyor. Sendroma 5 bin kadından birinde rastlanıyor.