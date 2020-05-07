Britanyalı hemşire ve anne-babası iki hafta içinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Britanya’nın South Shields kasabasında yaşayan bir hemşire ve anne-babası iki hafta içinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

30 yıllık hemşire olan 54 yaşındaki Keith Dunnington 19 Nisan’da yaşamını yitirdi. Dunnington’ın annesi, 81 yaşındaki Lillian 1 Mayıs’ta, babası 85 yaşındaki Maurice Dunnington ise 2 Mayıs’ta, South Tyneside Hastanesi’nde hastalığa yenik düştü.

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Keith Dunnington’ın kuzeni Debbie Harvey, çok sevdikleri üç insanı salgında kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, Lillian ve Maurice Dunnington’ın yataklarını el ele tutuşabilmeleri için yaklaştıran Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına teşekkür etti.

“Keith’in öldüğüne ben bile inanmıyorum henüz. Çocukları mahvoldu” diyen Harvey, ailenin üç mensubunun bu ay sonunda toprağa verileceğini söyledi.

Keith Dunnington’ın çalışma arkadaşları ve yöneticileri ise mükemmel bir hemşire olduğunu vurgulayarak onu çok özleyeceklerini ifade ettikleri bir açıklama yayınladı.