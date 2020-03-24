Britanyalı bakan: Tarih bizi yargılayacak ama şu an önümüze bakmalıyız

Britanya Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Britanya’nın yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede yavaş kalmasını ‘tarihin yargılayacağını‘, şu an önemli olanın yeni kısıtlamalara uymak olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da hükümet başta karantina ve sosyal mesafe gibi yöntemler yerine ‘sürü bağışıklığı’ modelini uygulamayı tercih etmiş, eleştiriler üzerine geri adım atmıştı. Başbakan Boris Johnson da pazartesi günü insanlara belli istisnalar dışında evde kalmalarını ve bir araya gelmemelerini söylemişti.

Reklam

Bakan Gove, süreçle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gove, önlemlerin erken alınmasının daha faydalı olabileceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Bence şu aşamada en önemli şey geriye bakmayıp yürürlüğe sokulan talimatları takip etmek. Herkes gelecekte bu duruma dair kendisi bir kanaat oluşturacak ancak benim şu anda ilgilendiğim şey Ulusal Sağlık Servisi’nin (devletin sağladığı sağlık hizmeti) korunması ve insanların evlerinden ayrılmamaları.”

‘Ulaşım sistemleri devam etmeli’

Gove, anne ve babası ayrı olan çocukların ebeveynleri arasında gidip gelmek yerine bulundukları evde kalmaları gerektiğini ve 18 yaşın altındaki çocukların anne ve babaları tarafından ziyaret edilmelerinin önünde bir engel olmadığını belirtti.

Reklam

Britanyalı bakan, ulaşım sistemlerinin aşırı kalabalık olmasının önüne geçecek sıklıkta devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Gove ayrıca virüsün yayılmasını yavaşlatmak için dün açıklanan yeni önlemlere uymayanlara 30 sterlinden (225 lira) daha ağır para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta 6 bin 650 vaka tespit edildi, 335 kişi hayatını kaybetti.