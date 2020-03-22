Britanyalı bakan: Stok yapmayı bırakın!

Britanya yönetimi, gıda maddelerinden herkesin yararlanabilmesi için stok yapmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Tarım ve Gıda Bakanı George Eustice, “Alışveriş yaparken sorumlu olmalı ve başkalarını da düşünmelisiniz” dedi.

Reklam

Son üç haftada yapılan gıda harcamaları ülke genelinde 1.2 milyar dolara (7 milyar 863 milyon TL) ulaştığını belirten bakan şöyle devam etti: “Kimse endişelenmesin. Tedarik zincirlerimiz artan talebi karşılamak için üretimi arttırdı.”

‘Sağlık personelleri gıda maddelerine ulaşamıyor’

“İhtiyacınızdan fazlasını satın almanın, başkalarının ihtiyacı olanı alamaması anlamına geliyor” diyen Eustice, ‘sorumsuzca yapılan alışverişler’ nedeniyle ‘virüse karşı ön cephelerde mücadele eden’ Ulusal Sağlık Hizmetleri personelinin gıda maddelerine ulaşamadığını da söyledi.

Hükümet cuma günü tüm barların, kafelerin, restoranların ve eğlence merkezlerinin kapatılacağını duyurmuş, düşük ücret alan çalışanlara ve şirketlere ise ‘istisnai bir destek paketi sunma‘ sözü vermişti.

Reklam

Hükümet salgın sebebiyle işe gidemeyen düşük ücretli çalışanların da maaşlarının yüzde 80’ini ödeyeceğini açıklamıştı.