Britanyalı bakan: İngilizlerin bu yıl yurtdışında tatil yapmaları mümkün görünmüyor

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngilizlerin corona virüsü salgınından dolayı bu yaz yurtdışı tatile gitmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

“Bu yıl yurtdışında normal bir yaz tatilinin yapılamayacağı gerçeğini vatandaşların kabul etmesi gerekir mi?” sorusuna Hancock, “Bence böyle olacak gibi duruyor” diye yanıt verdi.

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Hükümet ekonominin farklı gruplarını yavaş yavaş faaliyete açmaya çalışırken, bir süre için belli bir sosyal mesafe kuralı gerekli olacak.

Sağlık bakanı, “Sonuç olarak, bu yaz yurtdışında büyük ve lüks tatillerin yapılması mümkün değil gibi duruyor” dedi.

Başbakan Boris Johnson pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin virüsün ikinci dalgasını engellemek adına uluslararası seyahat eden yolculara yönelik 14 günlük bir karantina uygulamayı planladığını ifade etmişti.