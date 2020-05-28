Britanyalı bakan: ‘Corona’ nedeniyle evde kalması söylenenlere ücretleri ödenmeli

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Britanya’nın Covid-19 test ve takip sistemi ile evde kalması söylenen kişilere işverenlerin ücretlerini ödemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede nüfusun çoğu için tecrit önlemlerinin esnetilmesi hedefleniyor. Corona virüsü testi pozitif çıkanlarla temasta bulunmuş kişilere perşembe gününden itibaren semptomları olmasa bile kendilerini 14 gün izole etmeleri talimatı verilecek.

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Hancock aynı zamanda takip uygulamasının hazır olduğunu ancak henüz kullanıma sunulmadığını söyledi.

Ülkede şu ana kadar 267 bin 240 vaka, 37 bin 460 can kaybı kayda geçti