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Yaramazlara biraz batar!

Britanyalı anne, iki yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanıyor

Britanya’da, çarşamba günü, iki yaşındaki Keigan O’Brien, başına aldığı darbelerden dolayı hayatını kaybetti. O’Brien’ın annesi Sarah O’Brien (32) ve erkek arkadaşı Martin Currie (36), bebeğe şiddet uygulayarak öldürmekle suçlanıyor.

Fotoğraf: Güney Yorkshire Polisi

Çarşamba sabahı ihbar üzerine Doncaster’da, Keigan O’Brien’ın yaşadığı adrese giden polis, sağlık ekiplerine haber vererek başından darbe aldığını tespit ettiği bebeği hastaneye yolladı. Ancak, durumu ağır olan bebek ertesi gün hayatını kaybetti. Otopside Keigan O’Brien’ın başına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gözaltına alınan çift bugün ön duruşma için hakim karşısına çıktı. Bebeği dövdükleri belirtilen ikilinin salı günü yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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