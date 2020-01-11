Britanyalı anne, iki yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanıyor

Afet Riski ve Depremsellik oturumu, kanal yapıldıktan sonra bile nasıl büyük bir bela kaynağı olacağını ortaya koydu. Jeoloji profesörü Naci Görür, kanalın yapılacağı yerin İstanbul’un en çürük, mühendislik bakımından en sorunlu zemini olduğunu söyledi.