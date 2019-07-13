Britanya’dan İran’a ‘Suriye’ye gitmeme garantisiyle tankeri salıverme’ teklifi

Britanya’nın 4 Temmuz’da ‘Suriye’ye petrol taşıdığı şüphesiyle’ Cebelitarık Boğazı’nda önünü kesip el koyduğu İran’a ait süper tanker ‘Grace 1’i, ‘Suriye’ye gitmeyeceğine ilişkin garanti verdiği takdirde’ serbest bırakacağını İran’a bildirdiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre, Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e, Suriye’ye gitmeyeceğini garantilemesi halinde Cebelitarık Boğazı’nda durdurulan tankerin salıverileceğini söylediğini açıkladı.

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Jeremy Hunt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği ve ‘yapıcı bir görüşme’ olarak tanımladığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İran Dışişleri Bakanı Zarif ile az önce görüştüm. Yapıcı bir görüşmeydi. Grace 1’deki ham petrole ilişkin kaygılarımızın kaynağına ilişkin değil, varış yerine ilişkin olduğunu ve Suriye’ye gitmeyeceğine dair güvence verilmesi halinde Cebelitarık’taki yasal prosedürle birlikte salıverilmesini sağlayacağımızı tekrarladım. Dışişleri Bakanı Zarif’ten İran’ın meseleyi çözmeyi istediği ve (tansiyonu) tırmandırmayı istemediği yanıtını aldım.”