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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’dan gelen 4 bin 603 yolcuya ‘mutasyon’ karantinası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘corona’ mutasyonuna karşı önlem kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren Britanya’dan gelen tüm yolcuların tespit edildiğini, 4 bin 603 yolcunun ikametlerinde veya kaldıkları otellerde izolasyona alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Koca, Twitter’daki açıklamasında, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye giren 335 yolcunun ‘testleri negatif çıksa bile’ izolasyona alındığını belirtti.

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Mutasyona uğramış corona virüsü türü nedeniyle Britanya’da bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye’ye Britanya, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan yapılan uçuş seferleri 20 Aralık gecesinden itibaren geçici olarak durdurulmuştu.

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