Britanya’dan ‘corona’ önlemi: 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıklandı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadele sırasında herhangi bir savaş hükümetinin davranacağı şekilde hareket etmek ve ekonomiyi korumak zorunda olduklarını söyledi. Hükümet, 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, virüsün sadece kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda ekonomik bir olağanüstü durum olduğunu belirterek; küçükten büyüğe ölçekte bütün şirketlere destek olacaklarını söyledi.

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Ayrıca, sigorta kapsamında olmayan tiyatrolardan barlara ve lokantalar gibi küçük işletmelere geri ödemesiz 25 bin sterlin nakit yardımı yapılacak ve bazı vergilerinde kolaylık sağlanacak.

Krizin düşük gelirli kesimlere etkisini hafifletmek için konut kredilerinin geri ödemesi üç ay ertelenecek.

Maliye Bakanı, ayrıca halkın bireysel olarak desteklenmesi için yeni önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağını, havayolu ve havaalanı işlemelerinin de aralarında bulunduğu ulaşım sektörü için destek programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Britanya’da bugün 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 67 oldu.