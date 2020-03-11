Britanya’daki model ajansından klişelerin dışına çıkan fotoğraf çekimi: Güzelliğin ‘tek tip’ bir tanımı yoktur

‘Manken’ veya ‘model’ denince çoğu kişinin aklına uzun boylu, ince fizikli, engeli olmayan, cildi pürüzsüz kadın ve erkekler gelebilir. Reklam filmleri ve podyumlardaki bunu kanıtlar nitelikte. Her ne kadar belirli çevreler tarafından ‘tek tip’ manken dayatmasına karşı çıkılsa da bu kural nadiren değişir. Britanya’daki model ajansı Zebedee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu kuralın dışına çıktı.

Ajans, fiziki engeli bulunan ve dış görünümü yıllardır belleklerdeki ‘güzel ve seksi kadın’ imgesinin dışındaki kadınları kamera karşısına geçirerek güzelliğin tek bir tanımı olmadığı mesajını verdi.

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Basmakalıp, klişe bakış açılarının, sabit fikirlerin dışına çıkarak güzelliği tanımlayan ajansın direktörü Zoe Proctor, 10 Britanyalı kadının görüntülendiği proje için, “Her kadının bir başka güzelliği olduğunu göstermek istedik” dedi.

İşte o kadınlardan bazıları:

Fotoğraflar: Shelley Richmond, Zebedee Modellik Ajansı

20 yaşındaki Niamh, ‘ektodermal displazi’den muzdarip (derinin eklerinin -saç, tırnaklar, dişler ve ter bezleri- gelişim bozukluğu ile kendini gösteren kalıtımsal hastalık). Bu hastalıkla doğanların çoğunun saçsız dünyaya geldiğini ancak kendisinin doğduğunda saçı olduğunu sonradan döküldüğünü anlatan Niamh, “Farklı olana saygılı davranmayı, onları dışlamamayı çok önemsiyorum” diyor.

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25 yaşındaki Gemma ise ender görülen bir deri hastalığı ‘konjenital melanositik nevüs’le dünyaya gelmiş. Vücudunda farklı büyüklük ve şekillerde yüzlerce doğum lekesi bulunan Gemma, bebekken 20 kez estetik ameliyat geçirdiğini anlatıyor.

Okul yıllarında dış görünüşünden utanıp kamu içinde lekeleri gizlemek için elinden geldiğini yaptığını ancak zamanla kendisiyle barışık yaşamayı öğrendiğini hatta farklı görünüşünden memnuniyet duymaya başladığını söylüyor Gemma ve ekliyor: “Zebedee sayesinde farklılıkların, güzelliğin tüm formlarının kutlandığı bir kampanyaya dahil olduğum için çok mutluyum. “

Belden aşağısı felçli 21 yaşındaki Renee proje kapsamında objektif karşısına geçen bir başka isim.

Tekerlekli iskemleye bağımlı yaşayan Renee, “Küçükken bedensel engelim beni çok zorluyordu, mutsuz ediyordu. Moda endüstrisinin beni temsil etmemesi üzüyordu. Bunları aştım artık. Dünyanın farklı noktalarındaki kadınların koşulsuz şekilde kendilerini kabul etmelerini istediğim için çekime dahil oldum” diyor.

33 yaşındaki Monique osteogenezis imperfekta tip 3 hastası. Osteogenezis imperfekta kemiklerde zayıflığa işaret eden bir kalıtsal hastalık. ‘Tip 3’ tanısı konulan bebekler kısa ve bükülmüş kol ve bacaklarla doğuyor, uzun kemiklerde ve kaburgalarda çok sayıda kırık saptanıyor.

‘Kırılgan kemik sendromu’ da denilen hastalıktan muzdarip Monique, tekerlekli iskemleye bağlı olduğunu, kemiklerinin çok hassas olduğunu belirterek, “Kadın olmanın kutlanacak bir şey olduğunu göstermek için projeye dahil oldum” diyor.