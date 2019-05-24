Britanya’daki çiftlikte ‘ikiz eşek’ sevinci

Britanyalı çiftçi John Stephenson’ın Durham bölgesindeki çiftliğinde ender rastlanan bir şey yaşandı: Çiftlikteki eşeklerden biri ikiz doğurdu.

Stephenson, ‘Violet’ adlı eşeğin dünyaya getirdiği biri dişi diğeri erkek ikizlerin ülkenin yaşayan tek ikiz eşek yavruları olduğunu söyledi. Herkesin üzerlerine titrediği sevimli ikizlere ‘Ronnie’ ve ‘Reg’ isimleri konuldu.

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Eşeklerin çok nadiren ikiz dünyaya getirdiğini, dünyaya gelenlerin de genellikle birinin yaşamadığını anlatan Stephenson, “İkiz beklediğini anlamadık. Hepimize büyük sürpriz oldu. İkisi de hayatta; çiftliğin neşe kaynağı oldular” dedi.

77 yaşındaki Stephenson, bu yaşına kadar ilk defa ikiz eşek gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti: “Burada yedi eşeğim ve atlarım var; ama şu anda çiftliğin en popüler sakinleri ikizler. Satın almak için çok sayıda başvuran oldu fakat benim için çok özeller, satmam.”

Britanya’da eşeklerin korunması için çalışan ‘Eşek Barınağı’ adlı kuruluş da “Bir eşeğin ikiz doğurması ve ikisinin de yaşaması gerçekten çok nadir olan bir şey. Biz de çok sevindik” açıklamasını yaptı.