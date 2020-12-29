Britanya’daki araştırma: Üçüncü dalganın önüne geçmek için haftada en az 2 milyon aşı yapılmalı

Londra Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) tarafından yürütülen araştırma, Britanya’da ‘corona’ salgınında üçüncü dalganın önüne geçmek için haftada en az 2 milyon aşı yapmak gerektiğini gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma raporunda şu ifade eyer aldı: “Yoğun bakım yükünü birinci dalga seviyelerine gerileten tek senaryo Britanya genelinde dördüncü seviye kısıtlamalara ek olarak ocak ayında okulların kapalı tutulduğu ve haftada 2 milyon kişinin aşılandığı senaryodur.”

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Raporda, “Yeterli aşılama yapılmazsa vaka sayıları, hastane yatışları, yoğun bakım yatışları ve ölümler 2021 yılında 2020’nin de üzerinde olabilir” dendi.

Reuters’a konuşan Britanya Sağlık Bakanlığı yetkilisi ise “Önümüzdeki hafta ve aylarda gelecek milyonlarca doz ile birlikte aşılama artırılacak ve program genişletilmeye devam edilecek” dedi.

Britanya hükümeti farklı geliştiricilerle yaptığı anlaşmalar ile 357 milyon doz aşıyı sipariş ettiğini duyurmuştu.

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Hükümet perşembe günkü açıklamasında 600 bin kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldığı duyurdu.

Bu ayın başında Britanya, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşısını uygulayan ilk ülke olmuştu.